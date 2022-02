Dostałeś wezwanie do sądu od Europolu? Uważaj, oszuści próbują wyłudzać dane

CERT Polska ostrzega przed kolejną próbą przejęcia naszych danych. Oszuści wykorzystują wizerunek Europolu, rozsyłają wiadomości z informacjami o rzekomym wezwaniu do sądu i konieczności podjęcia natychmiastowego działania. Z maili wynika, że odbiorcy są stronami postępowania prawnego, które dotyczy m.in. pornografii dziecięcej, stron pornograficznych, ekshibicjonizmu czy pedofilii, a jego nadawcą jest komendant główny Policji.

Ze strony Europolu można się dowiedzieć, że oszustwo nie obejmuje wyłącznie rozsyłania maili. Cyberprzestępcy kontaktują się ze swoimi ofiarami również za pośrednictwem mediów społecznościowych. Korzystają też ze spoofingu telefonicznego, co oznacza, że podszywają się pod numery telefonu, z których korzystają różne jednostki Europolu.

Policyjna agencja Unii Europejskiej prosi o zgłaszanie wszystkich podobnych incydentów do dowolnego działu lub członka personelu Europolu, a także lokalnych organów ścigania. Na stronie agencji uruchomiono specjalny formularz do zgłaszania oszustw. Można go znaleźć tutaj.