Atak na klientów Santander Bank Polska. Oszuści próbują przejąć dane

W wiadomości można znaleźć link przekierowujący do fałszywej strony, która ma pomóc w rzekomym aktywowaniu usługi "Santander Mobile" oraz instrukcję, w jaki sposób to zrobić. Jak sugerują cyberprzestępcy "wystarczy" zidentyfikować się za pomocą danych logowania do bankowości internetowej, czyli podać swój login oraz hasło. Następnie na nasz numer telefonu przyjdzie SMS. Najprawdopodobniej będzie to wiadomość zawierający kod do potwierdzenia wykonania operacji. Jego aktywacja oraz podanie swoich danych to najprostszy sposób na utratę pieniędzy.