Windows i reklamy. Microsoft próbuje w nowych miejscach

W przypadku Windowsa 10 chodzi o pełnoekranową sugestię instalacji Windowsa 11 , która nie pozwala w oczywisty na pierwszy rzut oka sposób zrezygnować z tego procesu. Jak zwracają uwagę użytkownicy, na ekranie pojawiają się dwa duże przyciski pozwalające uruchomić aktualizację w danym momencie lub zaplanować ją na później . Zachowanie Windowsa 10 i odrzucenie propozycji możliwe jest tylko pod niewielkim linkiem w dolnej części ekranu - tutaj "Keep Windows 10":

Jeszcze ciekawszy przypadek dotyczy Windowsa 10 i reklamy pakietu Microsoft 365, która według jednego z użytkowników reddita zmuszała do podania danych karty płatniczej by włączyć wersję testową. Podobnie jak w przypadku sugestii instalacji Windowsa 11, tutaj także monit miał być pełnoekranowy i prowadzić do rozpoczęcia subskrypcji niezależnie od wybranej opcji (w tym przypadku podobno bez możliwości ominięcia propozycji w żaden sposób).