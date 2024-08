Dziwna wiadomość od znajomego? Santander ostrzega

W świecie dzisiejszych technologii trudno ufać komukolwiek. Nie powinniśmy wierzyć nawet w to, co widzimy i co słyszymy, a na pewno nie wierzyć w to bezwzględnie. Przejmowanie kont w mediach społecznościowych i technologia deepfake mogą narobić w naszych życiach naprawdę dużych kłopotów.