Podszyli się pod Rafała Brzoskę. Nagle coś się zepsuło

Deepfake to technologia, która generuje ogromne zagrożenie. Rozwój sztucznej inteligencji sprawia, że coraz trudniej odróżnić oryginalny film od klipu przerobionego, w którym czyjś głos i twarz są wykorzystywane do oszustw lub manipulacji. Na Facebooku pojawił się film, w którym wykorzystywany jest wizerunek Rafała Brzoski, prezesa InPostu, zachęcającego do inwestycji o wysokim zwrocie.