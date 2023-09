Dzwonią do ciebie "z banku"? Jeśli o to zapytają, od razu się rozłącz

Badanie wykazało również, że prawie 20 proc. respondentów przyznało, że mogło przekazać takie informacje osobom trzecim. Najbardziej narażone na tego typu sytuacje były osoby młode. Z badania wynika, że najczęściej z takimi sytuacjami spotykali się mieszkańcy małych (do 20 tys.) i średnich miast (20-100 tys. mieszkańców).

Podczas rozmów telefonicznych, ponad połowa (52 proc.) respondentów rozmawiała z osobami podającymi się za pracowników banku . Co ciekawe, blisko 18 proc. takich rozmów dotyczyło banku, w którym rozmówca nie posiadał nawet konta. Dodatkowo, prawie co piąty taki telefon pochodził od firmy gazowniczej, energetycznej lub dostawcy internetu.

Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl, ostrzega, że takie dane mogą wystarczyć do podrobienia dowodu osobistego lub zamówienia tzw. dowodu kolekcjonerskiego. Przestępcy korzystając z naszej tożsamości mogą zaciągnąć różne zobowiązania finansowe, np. wziąć pożyczkę, podpisać umowę leasingową lub zrobić drogie zakupy na raty, których nie zamierzają potem spłacać.

85-latka straciła 17 tys. złotych. Policja apeluje do każdego

Badanie wykazało również, że młodzi ludzie częściej przekazują swoje dane. Aż 18,4 proc. ankietowanych przyznało, że mogło przekazać dane do logowania osobom trzecim. Najczęściej dotyczyło to osób w wieku między 18 a 24 rokiem życia (29 proc. w tej grupie).

Oszuści wykorzystują naiwność, podszywając się pod bank lub inną instytucję finansową. Dzwonią i informują swoje ofiary, że ktoś próbował zaciągnąć zobowiązanie na ich dane lub chcą zweryfikować jakieś podejrzane transakcje. W ten sposób wywołują u potencjalnej ofiary poczucie zagrożenia, a następnie oferują pomoc, co sprawia wrażenie bardzo wiarygodne.

Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl, radzi, aby w takich sytuacjach zachować zimną krew. Przede wszystkim, pracownicy banku nigdy nie będą pytali nas o numery dokumentów czy dane do logowania. W razie wątpliwości, zawsze warto samemu zadzwonić do swojego banku i zapytać, czy rzeczywiście mamy powody do niepokoju.