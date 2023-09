Policja ostrzega Polaków. "Rozłącz się, odczekaj minimum 30 sekund"

Jednym z najbardziej niebezpiecznych oszustw jest tzw. spoofing telefoniczny. Polega on na podmianie identyfikatora dzwoniącego, co skutkuje wyświetleniem na telefonie autentycznego numeru infolinii danej instytucji. Problem staje się jeszcze bardziej poważny, gdy użytkownik ma zapisany numer - np. do swojego banku - w książce telefonicznej w smartfonie. Wówczas na ekranie wyświetli się informacja, że dzwoni do niego bank, co może skłonić go do zaufania rozmówcy.