Wezmą na ciebie kredyt. Nie musisz im nawet podawać danych

Przestępcy wykorzystują dane, które wyciekły do sieci w wyniku ataków hakerskich. Następnie kontaktują się z operatorem telekomunikacyjnym, by zablokować obecną kartę SIM i wyrobić jej duplikat. Jeśli atakującemu uda się skutecznie podszyć pod ofiarę, nowa karta SIM zostanie wyrobiona. W praktyce więc numer telefonu ofiary zacznie działać w smartfonie oszusta.

Jeśli ofiara nie zauważy, że karta w jej telefonie przestała działać, może mieć spory problem. Od tego momentu wszystkie połączenia i SMS-y przychodzą bowiem fizycznie do telefonu oszusta. Oznacza to łatwość przejęcia kodów uwierzytelniania dwuetapowego, prywatnej korespondencji czy kodów jednorazowych z bankowości internetowej. W połączeniu z innymi atakami, SIM Swapping prowadzi więc między innymi do utraty pieniędzy. W dalszej perspektywie otwiera też oszustowi możliwość zaciągania pożyczek na nasz koszt.