Apel banku. Nie daj się nabrać na te sztuczki

Oszuści internetowi nie mają dla nas litości. Wraz z powszechnym dostępem do internetu i bankowości elektronicznej można zaobserwować większą liczbę prób oszustw internetowych. Santander Bank Polska przygotował kampanię, w której zachęca swoich klientów i nie tylko, by nie wierzyć w "Bajki dla dorosłych".

O "potknięcie" w sieci, które będzie nas kosztować dużo, wcale nie jest trudno. Wystarczy na chwilę stracić ostrożność lub zaufać przekonującemu rozmówcy, by potem żałować przez wiele lat. Z tego względu Santander Bank Polska apeluje do użytkowników bankowości internetowej o ostrożność.

Santander przypomina, by wszelkie podejrzane sytuacje zgłosić. Najlepiej i najszybciej jest to zrobić na infolinii banku. Aby się z nią skontaktować, trzeba własnoręcznie wpisać numer infolinii, nie wolno oddzwaniać na numer, z którego kontaktowali się z nami prawdopodobni oszuści.

Ostatnią rzeczą, o której należy pamiętać, jest zgłoszenie sprawy na policję. Czasem ofiary oszustw mogą czuć się zawstydzone lub myśleć, że były zbyt naiwne. To błąd. Jeśli sprawa nie trafi na policję, nie ma najmniejszych szans, by sprawcy zostali ukarani. Niedawno informowaliśmy m.in. o zatrzymaniu jednego z oszustów internetowych, który szukał swoich ofiar w mediach społecznościowych. To najlepszy dowód na to, że nawet jeśli prawdopodobieństwo złapania winnego jest niewielkie, warto dać policji na nie szansę.