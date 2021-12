Do naszej redakcji trafiło zgłoszenie od czytelniczki Ewy, która odebrała telefon od kobiety podającej się za pracownika Google. Dzwoniąca zasugerowała konieczność opłacenia wizytówki firmy w wyszukiwarce, dzięki czemu dalej będzie można ją łatwo odnaleźć. Rzekomo konieczna opłata to prawie 500 złotych, tyle tylko, że w praktyce jest to usługa darmowa, a opisywana "oferta" to oszustwo, które funkcjonuje od lat.