Elon Musk ma w garści Twittera. Serwis mogą czekać spore zmiany

Polskie przysłowie "lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu" z pewnością mogłoby stać się nowym życiowym mottem Elona Muska. Miliarder wyłożył ostatecznie na stół ok. 44 mld dolarów, które najwyraźniej usatysfakcjonowały zarząd Twittera. Pozostaje pytanie, co zrobi nowy król serwisu, by pomóc niebieskiemu ptaszkowi rozpostrzeć skrzydła.