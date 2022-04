Elon Musk chce przejąć Twittera. "Ma niezwykły potencjał. Ja go uwolnię"

Musk twierdzi, że Twitter musi przejść na stronę prywatną, aby dokonać – jego zdaniem – koniecznych zmian. "Zainwestowałem w Twittera, ponieważ wierzę w jego potencjał do stania się platformą wolności słowa na całym świecie i uważam, że wolność słowa jest społecznym imperatywem dla funkcjonującej demokracji" – pisze Musk w liście skierowanym do prezesa Twittera Breta Taylora. "Jednak po dokonaniu inwestycji zdałem sobie sprawę, że w obecnej formie firma nie będzie ani dobrze prosperować, ani służyć temu społecznemu imperatywowi. Twitter musi zostać przekształcony w firmę prywatną" – podkreślił.

Postawa Muska w stosunku do Twittera od dłuższego czasu była niemal całkowicie antagonistyczna, przepełniona krytyką polityki moderacji treści, braku przycisku edycji oraz decyzji o niewykorzystywaniu siedziby firmy jako schroniska dla bezdomnych. Dziwna relacja Muska z Twitterem – który wbrew wszystkiemu wydaje się jego ulubionym serwisem – doprowadziła nawet do tego, że ten tweetował pytania w stylu: Czy Twitter umiera? Przy tym wskazał najpopularniejsze konta na Twitterze, które jego zdaniem nie wykazują odpowiedniej aktywności.

Jako członek zarządu, którym ostatecznie nie został, powinien czasem ugryźć się w język, ponieważ nawet jeśli zamierza naprawić Twittera, takie wpisy nie sprzyjają renomie serwisu. Gdyby doszło do tego, że Musk odkupi platformę, musiałby reprezentować interesy zwykłego akcjonariusza. Byłby to dla niego kolejny ogromny obowiązek prawny, a jak wiadomo, Musk ma dość infantylne podejście do życia, lubi manipulować światem, a jego wpisy niejednokrotnie sprawiały, że ktoś się wzbogacił lub – co gorsza – po prostu zbiedniał.