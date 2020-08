Elon Musk już wkrótce pokaże system łączenia mózgu z komputerem

Udostępnij:

Elon Musk zapowiada konkrety. Już w tym tygodniu zobaczymy prezentację Neuralink, czyli tzw. interfejsu mózg-komputer.

Padła konkretna data i godzina, kiedy zobaczymy, jak w praktyce działa gadżet, które pozwoli na kontrolowanie innych urządzeń za pomocą umysłu. Będzie to w nocy z 28 na 29 sierpnia 2020 r., o północy czasu polskiego.

W trakcie demonstracji mamy zobaczyć drugą generację robota, który będzie umieszczał Neuralink w ludzkim mózgu. Elektrody, jakie połączą urządzenie z istotą szarą są cieńsze od ludzkiego włosa - dlatego procesem podłączania zajmuje się robot.

Ponadto Elon Musk zapowiedział także pokaz tego, jak po podłączeniu funkcjonują wtedy neurony (wypustki nerwowe) w czasie rzeczywistym.

Marzeniem Muska jest to, aby proces założenia Neuralinka był równie nieinwazyjny, co operacja oczu metodą LASIK. Według szefa projektu, wtedy nie trzeba by było polegać na kosztownych zabiegach wykonywanych przez neurochirurgów. Musk myśli, że roboty wszczepiające system Neuralink mogłyby zbliżyć się w efektywności do systemów LASIK w ciągu kilku lat.