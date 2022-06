Elon Musk wykorzystany przez oszustów. Podrobili jego głos

O nowym oszustwie poinformowała firma Bitdefender. Jak podaje, opisywana kampania, w której wykorzystano wizerunek Elona Muska była skierowana do posiadaczy kryptowalut. Autorzy oszustwa, wykorzystując postać Muska, deklarowali możliwość szybkiego zarobku i zwrot do 30 procent z inwestycji. Reklamowano w ten sposób platformę handlową pod nazwą BitVex.

Najnowsze oszustwo jest interesujące z kilku powodów. Kampania wykorzystuje technikę deepfake, żeby jeszcze bardziej uwiarygodnić przekaz. To już nie jest przypadkowy tweet. Odbiorcy widzą Muska mówiącego o zaletach BitVex. Jednak o ile narracja jest znośna, o tyle obraz pozostawia wiele do życzenia. Ale trzeba mieć na uwadze, że deepfake wciąż znajduje się w fazie rozwoju i wkrótce odróżnienie fałszywych przekazów od prawdziwych stanie się bardzo trudne.

Ustalenia Bleeping Computer w tej sprawie wskazują, że na konta atakujących została przelana równowartość jedyne 1700 dolarów. Może to sugerować, że oszustwo udało się szybko wytropić i usunąć z sieci fałszywe treści, by kolejne osoby nie zostały "złapane". Można jednak założyć, że ofiary nie odzyskają już swoich pieniędzy, a przynajmniej nie bez sporego wysiłku na drodze dochodzenia prawnego.

Deepfake to technika obróbki obrazu, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, by łączyć kilka obrazów wejściowych w jeden wynikowy, często upodobniony do konkretnej osoby ze sfery życia publicznego. Na tej zasadzie od miesięcy powstają oszustwa, w których wykorzystywane są wizerunki znanych osób, rzekomo reklamujących jakiś produkt.