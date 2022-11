Jak czytamy w serwisie gamerant.com, Elon Musk i George Hotz mają bogatą wspólną przeszłość. W 2015 r. Hotz założył firmę comma.ai, która pracowała nad sztuczną inteligencją, którą można wykorzystać do zautomatyzowanego prowadzenia samochodów.

Jak twierdził geohot, Musk zaproponował mu 12 mln dolarów za stworzenie czegoś lepszego niż autopilot Tesli. Finalnie do transakcji nie doszło, a Musk w swoich wpisach na Twitterze dyskredytował Hotza i jego osiągnięcia w tej dziedzinie.

Po rozpoczęciu stażu Hotz zaczął szukać innych programistów, którzy chcieliby sprawdzić się w podobnej formie. Jak stwierdził, to oferta tylko dla tych, którzy tego typu staż uznają za dobrą zabawę i szansę do rozwoju. On sam twierdzi, że podjął się tego wyzwania, "żeby się uczyć i poprawiać różne rzeczy".