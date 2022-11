Twitter rekordowo popularny. Elon Musk w świetnym humorze

Elon Musk poinformował, że od teraz wszelkie próby podszywania się pod innych użytkowników bez dopisku, który wyjaśniałby, że jest to konto parodiujące, będą wiązać się z permanentną blokadą konta. Wcześniej rozważano, by za tego typu działanie najpierw zostało udzielane ostrzeżenie, lecz finalna wersja mówi o tym, że żadnych ostrzeżeń nie będzie.

Miliarder ma konkretną wizję dla Twittera , co jednym się podoba, a innym bardzo przeszkadza. Co ciekawe, nawet mimo pojawiających się głosów krytyki z niektórych stron, platforma społecznościowa cieszy się wzrostem zainteresowania.

Sam Elon Musk opublikował wiadomość, w której zauważa rekordowo wysokie odwiedziny na Twitterze i liczy na to, że serwery to wytrzymają.

Elon Musk skomentował wypowiedź jednej z przypadkowych osób, a zrobił to wyłącznie za pośrednictwem roześmianej do łez emotki, co w pewnym sensie podkreśla, jak zabawna może być cała ta sytuacja. Otóż użytkownik Twittera napisał, że jego przyjaciel, który nigdy wcześniej nie korzystał z tej platformy, postanowił pobrać aplikację i zacząć jej używać. Dlaczego? Bo wszędzie bombardowały go artykuły o Twitterze, a w tym również takie, które zachęcały do porzucenia platformy.