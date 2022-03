Facebook i Instagram zmieniają zdanie. Chodzi o życzenie śmierci Putinowi

Zgodnie z informacjami The Guardian, prezes ds. globalnych Meta, Nick Clegg, miał ogłosić, że wezwania do śmierci głowy państwa ostatecznie zostały zakazane. Oznacza to, że użytkownicy Facebooka i Instagrama nie mogą już wzywać do śmierci Władimira Putina, co dotychczas miało nagminnie miejsce na obu tych serwisach.