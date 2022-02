Facebook i Instagram mogą zniknąć z Europy. Chodzi o wymianę danych

Meta wyraźnie deklaruje w swoim rocznym raporcie, że czołowe produkty firmy, w tym Facebook i Instagram, znikną z Europy, jeśli nie uda się znaleźć nowego rozwiązania prawnego w zakresie przetwarzania danych - zwraca uwagę serwis Mashable . Problematyczne są europejskie przepisy dotyczące danych, które nie pozwolą na przetwarzanie ich na amerykańskich serwerach - tak jak dzieje się to teraz.

Firma Marka Zuckerberga podaje, że bez przetwarzania danych w taki sposób, jak obecnie, straci możliwość kierowania reklam, a co za tym idzie obecność na europejskim rynku przestanie być opłacalna. W raporcie wprost pisze się, że jeśli w 2022 roku Meta nie zawrze nowych umów związanych z wymianą danych, prawdopodobnie nie uda się zaoferować w Europie szeregu najważniejszych produktów i usług, w tym Facebooka i Instagrama.

Jak ustalił serwis Mashable kontaktując się z Metą, oświadczenie firmy ma być wezwaniem regulatorów do przyjęcia innych, łagodniejszych przepisów w zakresie wymiany danych, co ma pozwolić uniknąć zakłóceń w pracy tysięcy firm, a Facebook czy Instagram mają tu być tylko przykładami. W praktyce scenariusz, w którym Facebook faktycznie miałby zniknąć z Europy wydaje się dziś mało prawdopodobny, a przynajmniej trudny do wyobrażenia. Argumenty podawane przez Metę w raporcie są jednak z drugiej strony logiczne.