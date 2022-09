Whatsapp, Facebook i Instagram z płatnymi funkcjami. Mała rewolucja

Whatsapp, Facebook i Instagram doczekają się nowych płatnych funkcji. W Meta powstał nowy zespół, który zajmie się nowym projektem. Co istotne, płatności mają być w pełni opcjonalne.

Meta powołała zespół, który zajmie się płatnymi usługami w największych serwisach i aplikacjach spółki. Chodzi o Whatsapp, Facebook i Instagram. Już teraz oferują one pewne opcje, które wymagają uiszczenia opłat, lecz są one kierowane do niewielkiej grupy użytkowników.

Jak czytamy w The Verge, obecnie głównym źródłem zarobków dla Meta są reklamy wyświetlane we wspomnianych aplikacjach. Wdrożenie płatnych usług może w istotny sposób zmienić sytuację finansową tej ogromnej firmy. John Hegeman, zajmujący się monetyzacją w Meta w wywiadzie dla The Verge ujawnił kilka szczegółów na temat planów związanych z płatnymi funkcjami.

Dowiedzieliśmy się z niego między innymi, że firma nadal będzie skupiać się na działalności reklamowej i nie planuje umożliwienia wyłączenia reklam za opłatą. Opłaty mają pozwolić na wdrożenie nowych funkcji.

- Myślę, że widzimy szanse do budowania nowych rodzajów produktów, funkcji i doświadczeń, za które ludzie chcieliby płacić i byliby tym podekscytowani - komentował Hegeman.

Wdrożenie płatności w takich usługach jak Facebook, Whatsapp czy Instagram ma być dla Meta szansą na dywersyfikację przychodów, a przy okazji na stworzenie nowych, jakościowych usług. Do tej pory Hegeman lekceważył rolę płatnych funkcji, lecz teraz firma w istotny sposób zmienia swoje podejście do nich. Meta spodziewa się, że w ciągu pięciu lat staną się one ważną częścią największych serwisów grupy, jeśli chodzi o aspekt biznesowy.

Karol Kołtowski, dziennikarz dobreprogramy.pl