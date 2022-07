Facebook i Instagram pokażą więcej niechcianych postów

Facebook i Instagram będą pokazywać nam coraz więcej wpisów z kont, których nie obserwujemy. Informują o tym dziennikarze The Verge, powołując się na słowa szefa Meta, Marka Zuckerberga. Założyciel Facebooka powiedział, że do końca 2023 roku treści rekomendowane mają pojawiać się dwa razy częściej, niż ma to miejsce obecnie.