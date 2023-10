Fałszywe linki do Notepada++. Uwaga na wyniki w Google

Co ciekawe, w tym przypadku nie jest w pełni jasne, jakie szkodliwe oprogramowanie docelowo pobierane jest na komputer ofiary w formie payloadu. Malwarebytes ostrzega jednak, że mamy do czynienia z oprogramowaniem Cobalt Strike, które może zostać wykorzystane do różnego rodzaju ataków. To narzędzie, które pierwotnie powstało jako oprogramowanie do symulowania zaawansowanych ataków, ale z czasem zaczęło być wykorzystywane także przez autentycznych atakujących.