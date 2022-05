Przekazując SMS na numer +48799448084 w praktyce pomagamy chronić innych. Wiadomość zostanie sprawdzona pod kątem bezpieczeństwa przez analityków , co docelowo może posłużyć do wydania dodatkowych ostrzeżeń przez CERT Polska. W dłuższej perspektywie na podobnej zasadzie będzie można wspomagać rząd w działaniach dążących do zapanowania nad fałszywymi SMS-ami .

Chcąc przekazać podejrzany SMS do sprawdzenia, należy się trzymać kilku zasad. Po pierwsze co do zasady nie przekazywać SMS-ów Premium. Numer +48799448084 służy tylko do przesyłania wiadomości o charakterze phishingu. Po drugie warto znać ograniczenia - z jednego numeru można wysłać do sprawdzenia maksymalnie 3 podejrzane SMS-y w ciągu 4 godzin.