W Androidzie blokowanie numeru nadawcy wybranego SMS-a poprzez dodanie do "czarnej listy" przebiega z poziomu konkretnej wiadomości. Należy wybrać menu z trzema kropkami i na liście - zależnie od wersji oprogramowania - znaleźć opcję pozwalającą dodać numer do "czarnej listy", "zablokować go" lub w inny sposób wskazać jako niebezpieczny. Warto pamiętać, że decyzję tę można zawsze cofnąć, usuwając dany numer z listy.

Od momentu wprowadzenia blokady, użytkownik nie trzyma już żadnego SMS-a ani połączenia przychodzącego od danego nadawcy . Pozwala to zabezpieczyć się przez atakami telefonicznymi albo z wykorzystaniem SMS-ów, które są przeprowadzane na masową skalę. Oczywiście takie rozwiązanie nie chroni przed atakami, do których oszuści wykorzystują wiele numerów, bo podobne połączenie czy wiadomość można dostać od innego nadawcy.

W systemie iOS również można blokować połączenia i niechciane SMS-y. By to zrobić, należy zajrzeć do ustawień telefonu i dotrzeć do opcji Telefon, a tam odnaleźć "zablokowane kontakty". Z poziomu jednego miejsca można tu zablokować kolejne numery lub konkretne kontakty z książki telefonicznej.