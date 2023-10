Garaż, który zmienił świat. To tutaj powstał kalkulator i tajna broń

Garaż stał na malutkim podwórku uroczego domu przy 367 Addison Avenue w Palo Alto w Kalifornii - w miejscu, które dziś znamy jako Dolinę Krzemową. William Hewlett, 25-letni absolwent wydziału inżynierii elektrycznej Uniwersytetu Stanforda tak pisał o domu do swojego serdecznego przyjaciela ze studiów, Davida Packarda:

Tak mi się spodobał, że wynająłem go od ręki... był o tyle lepszy od wszystkiego, co dotąd oglądaliśmy, że nie sądzę, żeby warto było czekać. Garaż ma już wybetonowaną podłogę i stół roboczy.

Pierwszym produktem dwóch młodych inżynierów był innowacyjny oscylator dźwiękowy 200A. W odróżnieniu od analogicznych urządzeń dostępnych wówczas na rynku, wykorzystywał wbudowaną w obwód żarówkę jako opornik generujący ujemne sprzężenie zwrotne - to proste i genialne zarazem rozwiązanie, dzięki któremu generowana fala dźwiękowa była perfekcyjna i stabilna.

Mając do dyspozycji bardzo ograniczone fundusze w postaci 538 dolarów pożyczonych od ich uniwersyteckiego mentora, Fredericka Termana (uwzględniając ówczesną wartość dolara, dziś byłoby to około 11 tys. dolarów), radzili sobie, jak mogli: 200A powstawał ze standardowych części umieszczonych w obudowie od radia, z panelem przednim wykonanym ręcznie z wycinanego i nawiercanego aluminium. Wypiekanie nanoszonej sprayem emalii odbywało się w kuchennym piekarniku. Nie bez konsekwencji. Według słów Lucille Packard, cokolwiek potem piekła, nie smakowało już tak samo...

Wzbogacenie wszystkich ciast i pieczeni o smak emalii nie poszło jednak na marne: rynek szybko zauważył i docenił walory nowego oscylatora, co przełożyło się na zamówienia, a te na pierwsze zyski. Nie bez znaczenia był fakt, że 200A kosztował zaledwie niecałe 85 dolarów, podczas gdy za konkurencyjne produkty, wciąż zmagające się z problemem stabilności generowanej fali, trzeba było zapłacić nie mniej niż 200 dolarów.

Sprzedaż szła tak dobrze, że już w 1939 roku Will i Dave zdecydowali się na oficjalną rejestrację firmy, pod nazwą złożoną z ich nazwisk. O tym, które z nich będzie pierwsze, a które drugie, zadecydował rzut monetą.

Oscylatorami produkowanymi przez HP zainteresował się Bud Hawkins, kierownik działu inżynierii dźwięku w Walt Disney Studios. To było dokładnie to, czego szukał. Dwaj przyjaciele wprowadzili kilka drobnych zmian, dopasowując swoje urządzenie do potrzeb Disneya, który kupił osiem sztuk.