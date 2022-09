EVGA kończy z produkcją kart graficznych. To koniec pewnej epoki

Jest to spore zaskoczenie ze względu na fakt, że EVGA jest najbardziej znana ze swoich kart graficznych oraz zasilaczy, chociaż firma ma też w ofercie płyty główne, układy chłodzenia cieczą dla GPU oraz myszki wraz z klawiaturami. Swego czasu firma eksperymentowała nawet z laptopami gamingowymi. Warto zaznaczyć, że przychody ze sprzedaży kart graficznych stanowiły dla firmy EVGA aż 80 proc.

Dyrektor EVGA powiedział, że styl współpracy Nvidii z partnerami sprawia, że kluczowe informacje dotyczące nadchodzących układów, w tym takie jak np. ceny sugerowane, są dostarczane do producentów GPU na krótko przed premierą. To znacząco utrudnia planowanie strategii sprzedażowej i w praktyce to Nvidia ma wpływ na ostateczną cenę.