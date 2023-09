GG wraca na szczyt? Zebrali miliony złotych od użytkowników

Fintecom, polska firma będąca właścicielem popularnego komunikatora Gadu-Gadu (GG), przeszła transformację w spółkę akcyjną Fintecom S.A. 5 września 2023 roku, co zostało formalnie zatwierdzone przez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. To jest kolejnym etapem w procesie przygotowań do nadchodzącego crowdfundingu GG, planowanego na jesień 2023 r.