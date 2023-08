Nowość w Messengerze. Dzieci pod kontrolą rodziców

Mają również możliwość sprawdzenia, kto może wysyłać wiadomości do ich dzieci (czy są to tylko znajomi, znajomi znajomych, czy nikt) i monitorować, czy te ustawienia uległy zmianie. Mogą także sprawdzić, kto ma dostęp do historii nastolatków na Messengerze i otrzymywać powiadomienia, jeśli te ustawienia zostaną zmienione. Warto jednak zaznaczyć, że te narzędzia nie dają rodzicom możliwości czytania wiadomości wysyłanych przez ich nastolatków.