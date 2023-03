Gadu-Gadu wraca do życia. Rusza kampania "Rozpalmy GG!"

Gadu-Gadu ma znów się rozwinąć. Właśnie ruszyła kampania "Rozpalmy GG!", której celem jest przywrócenie blasku dobrze znanemu starszym internautom komunikatora. Pomóc w tym przedsięwzięciu mają właśnie użytkownicy, którzy zostali zaproszeni do współpracy przez właścicieli GG.

Fintecom, właściciel Gadu-Gadu ma ciekawy pomysł na "rozpalenie" GG. Najnowszy pomysł na rozwój aplikacji zakłada wykorzystanie finansowania społecznościowego. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, rozwój i utrzymanie Gadu-Gadu kosztował spółkę w ostatnich latach kilka milionów złotych. Teraz dorzucić mają się do tego użytkownicy, którzy będą mogli zostać współwłaścicielami marki GG, przez możliwość nabycia akcji firmy.

Firma Fintecom chwali się nowościami, które wprowadzono już do aplikacji Gadu-Gadu. Chodzi tu m.in. o wdrożenie profili publicznych, firmowych, galerii czy angielskiej wersji aplikacji. Fundusze pozyskane w ramach croudfundingu mają przynieść kolejne ważne zmiany.

Najważniejszą ma być gruntowne przepisanie komunikatora . Ponadto Gadu-Gadu ma oferować możliwość prowadzenia rozmów audio-wideo na wszystkich platformach i szyfrowanie end-2-end. W planach jest też ekspansja GG poza Polską, choć to nasz rynek ma być rzecz jasna najważniejszy. Jak podają twórcy w komunikacie: "tutaj chcemy odbudować komunikator i wokół niego udostępnić również wygodne płatności".

Obecnie w ramach kampanii "Rozpalmy GG!" można zapisać się do listy osób zainteresowanych inwestycją w GG wraz z zadeklarowaną orientacyjną kwotą, którą chce się zainwestować w projekt. W przyszłości osoby, które zapiszą się do listy lub zasubskrybują powiadomienia dotyczące projektu w aplikacji GG, będą otrzymywać powiadomienia na temat dalszego rozwoju całej inicjatywy. Szczegóły na temat możliwości zainwestowania w GG dostępne są na dedykowanej stronie z opisem projektu .

Co sądzicie o pomyśle "wskrzeszenia" Gadu-Gadu i ponownego rozpropagowania go wśród użytkowników? Aplikacja zdecydowanie nie radzi sobie najgorzej - twórcy podają, że obecnie korzysta z niej 0,5 mln użytkowników miesięcznie - ale daleko jej do konkurencyjnych aplikacji. Jak podawały Wirtualne Media - w styczniu 2022 r. z Messengera korzystało blisko 23 mln polskich internautów, z WhatsAppa 16, a Discord gromadził blisko 8 mln osób. Czy projekt "rozpalenia" GG się powiedzie?