GG przyda się w szkole. Alternatywa dla ChatGPT

Gadu-Gadu stara się wrócić na salony, co obecnie oznacza tyle, że stara się trafić na smartfony Polaków. Jak czytamy w informacji prasowej, w ciągu roku z komunikatora korzysta 1 mln użytkowników. Właściciele marki starają się trafić do świadomości uczniów, oferując rozwiązania, które mają ułatwiać naukę.

Jednym z narzędzi, które mieliby docenić uczniowie, jest "Mój schowek". Zgodnie z założeniami twórców rozwiązania, może on posłużyć do zapisywania wielu pożytecznych informacji, takich jak opracowania lektur, daty, czy istotne linki, a także zdjęcia i grafiki. Schowek w GG ma ułatwić zarządzanie przydatnymi treściami.

Dodatkową zaletą "Mojego schowka" ma być łatwość dzielenia się plikami, nawet z osobami, które nie korzystają z GG. Wystarczy udostępnić link do materiału w GG, z którego można pobrać określony plik. Aby móc umożliwiać linki i pliki w schowki należy dodać do kontaktów nr GG 8015 i wysyłać do niego wiadomości z istotnymi informacjami.