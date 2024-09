Google Maps: lepsze zdjęcia satelitarne i więcej Street View

O kolejnych zmianach w Google Maps informuje serwis 9to5Google. Użytkownicy lada moment zobaczą poprawione zdjęcia satelitarne oraz sferyczne zdjęcia Street View z nowych lokalizacji. Zmiany dotyczą również aplikacji Google Earth, gdzie udostępnione zostaną nowe, historyczne zdjęcia z ulicy i satelity - wliczając w to na przykład czarno-białe fotografie Nowego Jorku z 1938 roku. Dla użytkowników to szansa, by poznać wybrane miejsca od strony, której dotychczas nie znali.