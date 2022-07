Google miało pomóc Rosjanom. Uzyskali dostęp do poufnych danych o Ukraińcach

Organizacja ProPublica, której celem jest tworzenie dziennikarstwa śledczego w interesie publicznym, opublikowała raport , z którego wynika, że Google mogło udostępniać potencjalnie wrażliwe dane użytkowników objętej sankcjami firmie, należącej do największego rosyjskiego banku państwowego. Proces miał trwać aż do 23 czerwca.

Według badań i danych firmy Adalytics zajmującej się analizą reklam cyfrowych Google pozwolił RuTarget na dostęp i przechowywanie danych o osobach przeglądających strony internetowe i aplikacje w Ukrainie , a także innych częściach świata. Jest to niepokojące, ponieważ krytyczne informacje, takie jak unikalne identyfikatory telefonów komórkowych, adresy IP, informacje o lokalizacji oraz szczegóły dotyczące zainteresowań i aktywności online użytkowników, mogłyby zostać wykorzystane przez rząd rosyjski do śledzenia osób lub interesujących ich miejsc.

Ustalenia Adalytics wykazały blisko 700 przypadków otrzymywania przez RuTarget danych o użytkownikach od Google'a, mimo że firma 24 lutego została dodana do listy podmiotów objętych sankcjami przez amerykańskie Ministerstwo Skarbu. Według ProPublica wymiana danych między tymi dwoma podmiotami trwała aż do 23 czerwca, czyli do dnia, w którym organizacja zwróciła się do Google z prośbą o komentarz.