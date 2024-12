Hakerzy zaatakowali klub piłkarski. Grają w nim Polacy

Jednym z najpopularniejszych rodzajów ataków przeprowadzanych przez cyberprzestępców jest ransomware. Mechanizm jest prosty: najpierw następuje instalacja złośliwego oprogramowania, które blokuje dostęp do plików, a następnie hakerzy żądają okupu. W przeciwnym razie wrażliwe dane mogą trafić do sieci, co może narazić na szkody.