Poważny problem polskiego banku. Sparaliżował go atak ransomware

Portal Sekurak.pl informuje o poważnym problemie polskiego banku. Mowa o Banku Spółdzielczym w Zambrowie, którego system bankowy niespodziewanie odmówił funkcjonowania. Dane klientów zostały zaszyfrowane, co skutkowało paraliżem bankowości elektronicznej.

W dalszej części komunikatu Bank zapewnia, że system informatyczny został zabezpieczony. Wydaje się więc, że hakerzy nie mają dostępu do środku ani danych klientów. Mimo to, sytuacja tych ostatnich wcale nie napawa optymizmem.

W następstwie ataku klienci banku nie mogą korzystać z bankowości internetowej. Nawet, jeśli system został zabezpieczony, to nie przywrócony do działania. Kiedy można się tego spodziewać, nie jest jasne. Pewne jest jednak, że w tym czasie klienci mają dostęp do swoich środków tylko przy użyciu kart płatniczych i bankomatów. Zlecenie przelewu lub sprawdzenie historii rachunku jest niemożliwe.