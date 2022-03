HBO Max w Polsce: jak założyć konto?

HBO Max wkracza na polski rynek 8 marca i zachęca użytkowników do subskrypcji ciekawą promocją. Regularna opłata to 29,99 zł miesięcznie, ale wszyscy, którzy zdecydują się aktywować HBO Max do końca miesiąca, zyskają bezterminowo niższy abonament. Zniżka to 33 proc. i na tę chwilę oznacza to obniżenie ceny do 19,99 zł. Warunkiem jej utrzymania jest ciągłość subskrypcji. Po jej anulowaniu i powrocie w przyszłości, cena będzie już regularna.