HBO Max od 8 marca w Polsce. Na początek promocja na abonament

HBO Max chce być od początku mocną konkurencją w zakresie streamingu filmów i seriali dla obecnego od lat na polskim rynku Netfliksa . Serwis HBO Max będzie dostępny w Polsce od 8 marca i wszyscy, którzy do końca miesiąca zdecydują się na subskrypcję, mogą liczyć na bezterminową zniżkę w wysokości 33 procent . Na chwilę obecną oznacza to obniżenie ceny abonamentu HBO Max z 29,99 na 19,99 zł.

Warunkiem koniecznym jest zachowanie ciągłości subskrypcji HBO Max. Jeśli po kilku miesiącach użytkownik zdecyduje się przerwać płacenie abonamentu, a później do niego wrócić, będzie już obowiązywać cena regularna . Bez wątpienia jest to ciekawa promocja i poważna alternatywa dla Netfliksa. HBO Max w wymienionej cenie oferuje dostęp na 3 urządzeniach jednocześnie i obsługę 5 profili użytkowników. Są też profile dla dzieci.

Serwis HBO Max będzie dostępny zarówno w przeglądarce, jak i aplikacjach mobilnych . Wersje na Androida i iOS-a już teraz są dostępne dla użytkowników poza Polską, więc zakładamy, że 8 marca zostanie po prostu uruchomiona możliwość ich pobierania w naszym kraju. Oprócz tego dostępność HBO Max potwierdzono w wybranych Smart TV, Apple TV, a nawet w konsolach do gier - PS5, PS4, Xboksie One oraz Xboksie X/S.

Równolegle z pojawieniem się HBO Max, dotychczasowi użytkownicy HBO GO zostaną automatycznie przeniesieni do nowej usługi. Dotychczasowa aplikacja zostanie jednak wyłączona, a użytkownicy będą musieli pobrać nowy program. Co ciekawe, w praktyce zostaną potraktowani jak nowi użytkownicy HBO Max i również będą mogli skorzystać ze wspomnianej na wstępie promocji na abonament.