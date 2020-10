iPhone 12 znacznie lepszy od jedenastki, ale gorszy niż szóstka—raport z preorderów

Udostępnij:

Przedsprzedaż iPhone'a 12 okazuje się znacznie większym sukcesem niż premiera jedenastki – czytamy w raporcie analityka Ming-Chi Kuo. Rekord jednak nie padnie, bo ten od wielu lat pozostaje zarezerwowany dla iPhone'a 6.

Z danych statystycznych wynika, że w ciągu 24 godz. od rozpoczęcia gromadzenia zamówień na nowego iPhone'a zdecydowało się około 2 mln konsumentów.

Czy to dużo? To zależy od punktu odniesienia. W analogicznym okresie po iPhone'a 11 sięgnęło, zależnie od źródła, od 500 do 800 tys. osób. Zatem, wzrost zainteresowania wydaje się uderzający. Ale rekordzistą cały czas jest iPhone 6 z wynikiem 4 mln sztuk.

Obecne dane mogą być co prawda nieco zaniżone, jako że dotyczą tylko iPhone'ów 12 oraz 12 Pro, a nie 12 mini oraz 12 Pro Max datowanych na listopad, ale pobicie rekordu zdaniem analityka i tak wykluczają. Ming-Chi Kuo uważa bowiem, że październikowe modele będą odpowiadać za 65-70 proc. całkowitej sprzedaży.

Tak czy inaczej, w Cupertino mają powody do radości. Wzrost w trudnym okresie ekonomicznym to zawsze godny odnotowania wyczyn.