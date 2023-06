IBM rozdaje karty. Komputer kwantowy nie tylko szybko liczy

Brzmi to paradoksalnie, ale największą zmorą komputerów kwantowych jest fizyka kwantowa . Tradycyjne komputery zapisują dane sekwencyjnie, stosując bity. Prezentują w ten sposób jednoznaczne wartości: 0 lub 1. Komputery kwantowe są szybsze, ponieważ zapisują dane jako kubity. Ich wartość jest bardzo zmienna i stanowi superpozycję zera i jedynki (kubit to jednocześnie prawdopodobnie 1 oraz prawdopodobnie 0).

To pozwala już w pojedynczym kubicie prezentować więcej możliwych wartości, ale o wyniku, który jest zaledwie prawdopodobny. W konsekwencji komputery kwantowe potrafią same wprowadzić siebie w błąd i nie radzą sobie z zadaniami bardziej skomplikowanymi, niż "wypluwanie danych". IBM udowodnił, że jest to problem, z którym można sobie poradzić.