Serwery coraz bardziej energochłonne. W planach procesory o TDP 600W

W ostatnim czasie obserwujemy zaciętą walkę nie tylko na rynku komputerów stacjonarnych, ale też w segmencie profesjonalnym – mowa tutaj o serwerach, centrach danych, ale też superkomputerach . Producenci serwują nam coraz wydajniejsze sprzęty, które biją coraz to kolejne rekordy wydajności.

Wygląda jednak na to, że, wraz ze wzrostem wydajności, producenci będą także zwiększać zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Podobnie ma to wyglądać w przypadku układów graficznych. Obecne konstrukcje Nvidii (SXM4) i AMD (OAM) cechują się poborem mocy na poziomie 500 – 560 W, ale Nvidia podobno planuje układy dochodzące do 700 W (już typu SXM5). Co więcej, chip Grace Hopper (połączenie CPU i GPU) ma cechować się poborem energii elektrycznej na poziomie 1000 W.