ING Bank Śląski ma awarię. Możliwe problemy z wypłatą pieniędzy

ING Bank Śląski walczy z awarią dotyczącą obsługi kart debetowych i kredytowych. Jak potwierdził w komunikacie do klientów, utrudnienia mogą występować od godziny 8:20. Problem z ING potwierdzają także spływające raporty do serwisu downdetector. W chwili pisania niniejszego tekstu jest ich ponad 200 i są to zgłoszenia spływające z wielu miast, w tym z okolicy Katowic, Krakowa, Warszawy czy Wrocławia.