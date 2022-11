Klienci korzystający z internetu Netia mają poważny problem. Od rana występują poważne problemy z dostępem do sieci i to na terenie całego kraju, a przynajmniej w największych polskich miastach. Do serwisu downdetector spłynęło już ponad 600 zgłoszeń, a sam operator potwierdza problem na Facebooku - to masowa awaria światłowodu, a technicy pracują już nad jej usunięciem.