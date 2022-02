Intel ARC Alchemist. Opóźniony, ale w planach dostawy 4 mln GPU

W pierwszym kwartale wiemy, że mają się pojawić jedynie układy mobilne z niskiego bądź średniego segmentu cenowego, a karty do komputerów stacjonarnych dopiero w okolicy czerwca.

Tymczasem na spotkaniu inwestorów grupa Accelerated Computing Systems and Graphics ogłosiła też premierę układów dedykowanych na rynek profesjonalny w trzecim kwartale br.

Ponadto Intel wspomina o ponad 100 partnerach rozwoju oprogramowania. Z sektora profesjonalnego znajdziemy tutaj m.in. Adobe, Autodesk lub Blendera. W tym przypadku zapewne chodzi o ulepszanie oraz promowanie rozwiązania Deep Link pozwalającego na wykorzystanie zarówno iGPU jak i dedykowanego układu ARC Alchemist razem do kodowania wideo.

Tymczasem w przypadku tworzenia gier komputerowych, to Intel współpracuje ze studiami pokroju IOI, EA bądź Ubisoftem w celu rozwoju i implementacji technologii Xe Super Sampling (XeSS), która podobnie jak DLSS od Nvidii wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do rekonstrukcji obrazu z niższej rozdzielczości do wyższej. Efektem jest większa liczba kl./s przy jakości obrazu nie bardzo odbiegającej od natywnej.