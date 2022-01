Meta buduje nowy superkomputer. Razem z Nvidią stworzy najpotężniejszy sprzęt

Superkomputery Mety są budowane przez łączenie wielu procesorów graficznych w węzły obliczeniowe, które są następnie łączone za pomocą wysokowydajnej struktury sieciowej, aby umożliwić szybką komunikację między tymi procesorami graficznymi. RSC obejmuje obecnie łącznie 760 systemów NVIDIA DGX A100 jako węzły obliczeniowe, co daje w sumie 6080 procesorów graficznych — przy czym każdy procesor graficzny A100 jest mocniejszy niż V100 używany w poprzednim rozwiązaniu Mety.

Zdaniem Mety, projektowanie i budowanie superkomputera na taką skalę to nie tylko kwestia samej wydajności, ale osiągnięcia wydajności na możliwie największą skalę przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanej, dostępnej obecnie technologii. Po zakończeniu RSC sieć szkieletowa InfiniBand połączy 16 000 procesorów graficznych jako punkty końcowe, co czyni ją jedną z największych takich sieci wdrożonych do tej pory.