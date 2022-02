AMD traci specjalistę. Duże wzmocnienie dla Intela

Informacja pojawiła się na profilu LinkedIn Rohita, który przechodząc do Intela, zostanie głównym inżynierem w dziale ds. rozwoju układów graficznych co będzie ogromnym wsparciem przy rozwijaniu układów Intel ARC Alchemist .

Jest to też powrót do macierzystej firmy, ponieważ Rohit Verma pracował już w Intelu od 1999 roku, a jego ścieżka kariery przecięła się z Patem Gelsingerem, który pełnił wtedy rolę dyrektora generalnego Intel Desktop Products Group, a później jako pierwszy w historii firmy dyrektor techniczny.

Powrót Pata Gelsingera do Intela w 2021 roku jako nowego Dyrektora Generalnego rozpoczął się od realizacji bardzo ekspansywnej wizji firmy wiążącej się m.in. ze znaczącą rozbudową zaplecza produkcyjnego półprzewodników. Wygląda też, że Pat chce ściągnąć do firmy część zaufanej starej gwardii, która pomoże w realizacji ambitnych celów.

Nie jest to zapewne ostatni ruch ze strony Intela, do którego odszedł w 2017 roku Raja Koduri, a w zeszłym roku Anton Kaplanyan. Był on w Nvidii odpowiedzialny za stworzenie podstaw dotyczących techniki śledzenia promieni pierwszy raz zastosowanej w kartach graficznych z rodziny Turing (seria RTX 20XX) oraz technologii Deep Learning Super Sampling (DLSS).