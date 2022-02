Karty graficzne tanieją. Tak dobrze nie było od 13 miesięcy

Redukcja ceny potrafi wynosić nawet 100 EUR w przypadku wydajniejszych wariantów, a siłą napędową tego ruchu jest ciągle polepszająca się dostępność kart graficznych w sklepach. W związku z tym, że przynajmniej na razie ponownie podaż zaczęła przewyższać popyt to mamy powolny powrót do normalności. W takich warunkach sklepy będą zmuszone wrócić do klasycznej walki cenowej o klienta.

Źródło zdjęć: © 3DCenter Raport dotyczący cen kart graficznych na rynku austriackim i niemieckim.

Sytuacja rynkowa kart graficznych Nvidii

Średnia cena kart graficznych Nvidia GeForce RTX 30XX spadła z 177 proc. ceny sugerowanej do 157 proc. Duży wpływ miało tutaj wprowadzenie do sprzedaży taniego RTX-a 3050, który niestety jest dalej 49 proc. droższy od ceny sugerowanej.

W przypadku większych modeli to najbardziej potaniały RTX-y 3080 (-26 proc.), 3060 Ti i 3070 Ti, które zaliczyły spadki po 24 proc. Najmniej potaniał, bo tylko o 5 proc. RTX 3090, a modele RTX 3060, 3070 i 3080 Ti zostały przecenione o 17 proc.

Architektura Hopper od Nvidii. Będzie to prądożerny monolit

Sytuacja rynkowa kart graficznych AMD

Tymczasem w przypadku kart graficznych od AMD średnia cena Radeonów spadła ze 163 proc. do 145 proc. W przypadku konkretnych kart to w stosunku do poprzedniej publikacji najmocniej został przeceniony Radeon RX 6500 XT, bo o aż 26 proc. Aktualna cena jest tylko o 17 proc wyższa niż sugerowana, ale wynika to z tego, ze tę kartę po prostu mało kto chce kupować...

W przypadku większych układów tak dobrze nie ma i są w najlepszym przypadku o 33 proc. droższe od cen sugerowanych. Z kolei w porównaniu do poprzedniego raportu Radeony RX 6800 potaniały o 25 proc., 6800 XT o 19 proc, a 6600 XT wraz z 6700 XT o 18 proc. Dalej mamy RX-a 6600 ze spadkiem o 16 proc. oraz flagowego RX-a 6900 XT przecenionego o 10 proc.

Mobilny AMD Ryzen 5 6600H. Będzie znaczący progres

Szansa na normalność

Jeśli dostawy GPU będą rosnąć lub utrzymają się na bieżącym poziomie, to mamy szansę na zbliżenie się do cen katalogowych w dającej się przewidzieć przyszłości. Dla przykładu ceny RTX-ów 3080 spadły teraz poniżej 6 tys., a jeszcze w grudniu ciężko było je znaleźć za mniej niż 8 tys. zł. Warto jednak zaznaczyć, że trend może ulec odwróceniu, jak miało to miejsce w lipcu 2021 r. kiedy dostawy GPU uległy zmniejszeniu.