Intel Raptor Lake. Prototyp przetestowany w Ashes of the Singularity

Użytkownik Twittera o nicku Benchleaks wytropił nowego Intela w bazie benchmarku Ashes of the Singularity. Nowość oznaczona jeszcze jako Genuine Intel 0000 już raz została uchwycona i ponownie potwierdza się kwestia dotycząca 32 wątków. Najprawdopodobniej nowość będzie wyposażona w 24 fizyczne rdzenie, z czego osiem to będą wysokowydajne rdzenie P-core z obsługą dwóch wątków oraz 16 energooszczędnych rdzeni E-core pozbawionych wielowątkowości.

AMD Ryzenw Ashes of the Singularity

Brak progresu względem Core i9 z rodziny Alder Lake może wynikać z tego, że Ashes of the Singularity to już dość stary tytuł, który w szczególności w przypadku użycia API DirectX 11 ma problem z wykorzystaniem więcej niż ośmiu rdzeni. Innym powodem może być brak poprawnego działania na hybrydowej architekturze Intela, przez co gra działa wyłącznie na wydajnych rdzeniach P-core, których w obydwu przypadkach jest tyle samo.