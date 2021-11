Nowy król wydajności coraz bliżej. GeForce RTX 3090 straci koronę

Są to moduły o taktowaniu aż 21 000 MHz, a w zwykłych RTX-ach 3090 stosowane są moduły o zegarze 19 000 MHz. Nowość tak jak już pisaliśmy raczej nie będzie dużo bardziej wydajna w grach, ale szybsza pamięć może przyciągnąć kryptogórników Ethereum . Wydobycie tej kryptowaluty jest bardzo obciążające dla systemu pamięci.

Ponadto karta będzie pierwszą, gdzie Nvidia zastosuje moduły 16Gb (2GB), ponieważ dotychczas taki wariant kości pamięci GDDR6X nie istniał. Pozwoli to na ograniczenie liczby kości pamięci do 12, przez co backplate nie będzie już wymagał aktywnego chłodzenia. Aktualnie połowa modułów na kartach RTX 3090 znajduje się z tyłu.