iPhone po roku w jeziorze nadal działa. Niezwykłe znalezisko

Klub Four Lakes to grupa nurków , która iPhone’y wyławia całkiem często. Kilka razy w roku eksplorują oni dno amerykańskiego jeziora Medonta w poszukiwaniu zanieczyszczeń.

prezes klubu nurkowego Four Lakes

Nurkowie nie ukrywają też, że jezioro Medonta zdążyło już wyposażyć ich w istny amerykański must have. Na liście ich łupów jest bowiem kula do kręgli, zielona karta oraz broń. Ostatnie znalezisko nie zapowiadało się więc na niezwykłe. Natknęli się bowiem na telefon marki Apple.