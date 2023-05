ISS na niebie. Sprawdź, gdzie i kiedy skierować wzrok

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna okrąża Ziemię kilkanaście razy na dobę, a pogodne wieczory to idealny moment, by wypatrywać przelotu ISS na niebie. Wystarczy wyjść do ogródka lub na balkon i użyć aplikacji, by zlokalizować Międzynarodową Stację Kosmiczną "nad głową".