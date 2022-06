Google Maps: jak wyznaczyć trasę?

Google Maps (Mapy Google) to jedno z podstawowych narzędzi Google'a, które jest wykorzystywane przez miliony osób niemal codziennie. Sprawdzi się w wytyczaniu tras dojazdu do wybranego celu w nieznanej lokalizacji lub do planowania dłuższej podróży np. na rowerze czy też pieszej wycieczki. Oto jak wyznaczyć trasę w przeglądarce na komputerze i w telefonie.