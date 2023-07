Google Maps: jak zgłosić błąd na mapie?

Jeśli w trakcie wyznaczania trasy dojazdu z punktu A do B zdarzą się błędy, to każdy użytkownik może je zgłosić do twórców Map Google. Wystarczy, że wskaże niepoprawne wskazówki dotyczące trasy i prześle je do zespołu Google odpowiedzialnego za system nawigacji. Warto zaznaczyć, że uwagi dotyczyć mogą wszystkich form transportu poza komunikacją miejską i wysłać je można tylko z poziomu komputera.